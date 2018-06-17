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В Слуцке на аукцион выставили б/у деревянный сортир

18.06.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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В Слуцке на аукцион выставили б/у деревянный сортир

Официальный интернет-ресурс республиканского унитарного предприятия «БелЮрОбеспечение» разместил информацию об аукционных торгах довольно необычного лота – деревянного туалета типа «сортир» б/у в Слуцке.

Как оказалось, сей шедевр деревянного зодчества выставили на аукцион в счет погашения долгов слуцкого предприятия «ПМК-225». Тем не менее, торги не состоялись, поскольку не нашлось покупателя.

Между тем, оригинальный лот предлагался по начальной стоимости 200 рублей, с суммой задатка 20 рублей. «БелЮрОбеспечением» затрачено на проведение несостоявшихся аукционных торгов Br12,09.

На сайте предприятия сообщается, что сейчас торги приостановлены, дабы провести переоценку строения.

Стоит отметить, что это уже стало не первыми в Беларуси несостоявшимися торгами по продаже старых туалетов. В январе текущего года в Ракове на аукционные торги был выставлен сортир из кирпича. К прискорбию организаторов аукциона, покупателей лота не нашлось.

 
 
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Официальный интернет-ресурс республиканского унитарного предприятия «БелЮрОбеспечение» разместил информацию об аукционных торгах довольно необычного лота...
 
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