Цены от $35 тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир

Отметим, что застройщик озаботился удобством клиентов, организовав электронную очередь . Еще в пятницу 15 июня все желающие могли получить уникальный код, предоставляющий место в очереди на квартиры. Благодаря этому сегодня под офисом продаж никто не ночевал . По условиям электронной очереди необходимо было предоставить уникальный код администратору до 9:00. В случае если клиент обратился позже назначенного времени, номер очереди, ранее полученный на сайте, аннулировался. В отделе продаж отметили, что 15 июня в электронную очередь записалось порядка 90 человек.













