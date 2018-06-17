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Цены от $35 тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир

18.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир

Отметим, что застройщик озаботился удобством клиентов, организовав электронную очередь. Еще в пятницу 15 июня все желающие могли получить уникальный код, предоставляющий место в очереди на квартиры. Благодаря этому сегодня под офисом продаж никто не ночевал. По условиям электронной очереди необходимо было предоставить уникальный код администратору до 9:00. В случае если клиент обратился позже назначенного времени, номер очереди, ранее полученный на сайте, аннулировался. В отделе продаж отметили, что 15 июня в электронную очередь записалось порядка 90 человек.

Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир

Продажи проходят в штатном режиме, 80 квартир из 220 уже забронированы. Отметим, что дом «Жемчужина 1» будет построен в квартале «Эмиратс». В многоэтажке запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от 28 квадратных метров. Квартиры сдаются со свободной планировкой, без отделки. В помещениях появятся французские окна и застекленные лоджии. Цены на квартиры стартуют от $35 тыс. Однако покупателям стоит оценивать свои силы с учетом последующего ремонта – межкомнатные перегородки, разводка коммуникаций, подоконники и подготовка стен под отделку лягут на плечи новоселов.

Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
Цены от тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса Minsk World — «Жемчужина 1». 80 квартир из 220 уже забронированы. Очередь в офисе продаж сохраняется.
 
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