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Цены от $35 тыс. За день в новостройке «Жемчужина 1» забронировали 80 квартир
18.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Отметим, что застройщик озаботился удобством клиентов,
Продажи проходят в штатном режиме, 80 квартир из 220 уже забронированы. Отметим, что дом «Жемчужина 1» будет построен в квартале «Эмиратс». В многоэтажке запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от 28 квадратных метров. Квартиры сдаются со свободной планировкой, без отделки. В помещениях появятся французские окна и застекленные лоджии. Цены на квартиры стартуют от $35 тыс. Однако покупателям стоит оценивать свои силы с учетом последующего ремонта – межкомнатные перегородки, разводка коммуникаций, подоконники и подготовка стен под отделку лягут на плечи новоселов.
Фото: Павел Садовский
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Сегодня стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса Minsk World — «Жемчужина 1». 80 квартир из 220 уже забронированы. Очередь в офисе продаж сохраняется.
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