В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологическая ответственность PROPLEX В российской промышленности, переживающей непростые времена, вопросы охраны окружающей среды обычно поднимаются исключительно в рамках действующего...

В российской промышленности, переживающей непростые времена, вопросы охраны окружающей среды обычно поднимаются исключительно в рамках действующего природоохранного законодательства. На этом фоне выделяются производители, которые по собственной инициативе и с немалыми капиталовложениями начинают повышать экологическую безопасность своих предприятий. Как правило, они так или иначе тесно связаны с Европой, где появилась и активно развивается концепция экологической ответственности бизнеса. Вот как пришла к этому компания PROPLEX, первый российский разработчик и производитель оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. С самого начала нашей деятельности мы стремились построить работу на основе бескомпромиссного европейского подхода к качеству продукции и обслуживанию клиентов, говорит Станислав Сойнов, генеральный директор PROPLEX. Но постепенно мы поняли, что этого недостаточно. Наша деятельность должна приносить пользу обществу и быть безопасной для окружающей среды.Мы должны создавать продукцию, способствующую сбережению ресурсов, и сами максимально беречь ресурсы в процессе производства и жизнедеятельности компании. Так мы пришли к тому, что необходимо заимствовать европейские подходы к экологической ответственности и делать собственные шаги в этом направлении. Это стремление изначально не было оформлено в виде цельной программы. Однако за последние годы был предпринят целый ряд серьезных мер в пользу охраны окружающей среды и экономии ресурсов.Посещая экструзионные производства в Германии, специалисты и топ-менеджмент PROPLEX получали не только богатейший технологический опыт, но и заимствовали подходы к охране окружающей среды. Во многом благодаря этому, PROPLEX стал первой российской федеральной компанией, которая отказалась от свинцовых стабилизаторов. С апреля 2017 года производство полностью перешло на экологически безопасную рецептуру ПВХ-смеси с применением кальций-цинковых добавок.Весной 2017 года был предпринят еще один важный шаг, получение сертификатов EcoMaterial Green на всю ПВХ-продукцию PROPLEX. Этому предшествовал комплексный экологический аудит производства в Подольске Московской области по стандарту EcoMaterial 2.0. В ходе экспертизы отбирались образцы ПВХ-профилей для лабораторных исследований, оценивались воздействие предприятия на окружающую среду и мероприятия по сокращению потребления воды и энергоресурсов.По результатам сертификации продукция PROPLEX была признана соответствующей стандарту EcoMaterial 2.0. Все материалы под этим брендом могут без ограничений использоваться в жилых домах, детских, медицинских и спортивных учреждениях. Поскольку окна из ПВХ-профиля PROPLEX обладают высоким уровнем теплоизоляции, это существенно повышает энергоэффективность зданий. При сертификации было учтено и то, что после завершения срока службы окна из профильных систем PROPLEX могут быть полностью переработаны без образования опасных отходов.В ходе опросов, которые проводились в офисах продаж оконных компаний, мы обнаружили, что российский потребитель, выбирающий окна в среднем и верхнем ценовых сегментах, обращает внимание на наличие сертификата экологичности, рассказывает Наталия Краснова, директор по маркетингу PROPLEX. Нередко наличие зеленой маркировки является решающим преимуществом для покупателей. И это тот случай, когда наша природоохранная политика становится для нас конкурентным преимуществом. Мы считаем, что важность экологической составляющей при выборе окон будет расти.Важной частью экологической политики PROPLEX являются меры по всесторонней экономии ресурсов. Помимо увеличения эффективности бизнеса, эти мероприятия имеют очевидное природоохранное значение. Так, на предприятии уже многие годы действует замкнутая оборотная система водоснабжения для охлаждения профиля, что радикально сокращает затраты водных ресурсов. При этом сброс сточных вод от производственного процесса полностью отсутствует. Важной энергосберегающей мерой стал ввод в строй весной 2018 года сухой градирни, которая охлаждает оборотную воду за счет холодного уличного воздуха.В отличие от чиллеров, которые тратят много электроэнергии, данная установка мощностью 500 киловатт в зимнее время сможет охлаждать технологическую воду с минимальными энергозатратами, рассказывает Сергей Кузнецов, директор по производству PROPLEX. Ожидаемая экономия электроэнергии за 5-6 месяцев зимнего сезона, по нашим расчетам, составит до 30-40 процентов. Среди энергосберегающих мер также стоит отметить замену на нескольких экструзионных линиях пил на гильотины, что не только сокращает затраты электроэнергии, но и уменьшает количество отходов ПВХ.В целом, на подольском заводе стремятся максимально снизить количество бытовых отходов, вывозимых на полигоны. С этой целью практикуется раздельный сбор разных типов производственных и хозяйственных отходов. Отходы сортируются согласно существующим нормам и продаются специализированным компаниям для вторичной переработки. Благодаря этим мерам повышается эффективность бизнеса, а объемы вывозимого мусора сокращены более чем в 3 раза.Некондиционный профиль, который появляется, например, в ходе отладки экструзионного оборудования, подвергается рециклингу. Такие отходы мы не выбрасываем, а измельчаем и готовим для вторичного использования. После рекуперации вторичное сырье используется для изготовления подставочного профиля, а также при производстве продукции по технологии коэкструзии, рассказывает Сергей Кузнецов. Так перерабатывается более 60 процентов производственных отходов. Оставшиеся 40 процентов представляют собой окрашенный в массе измельченный профиль, который мы продаем партнерам, выпускающим из него другую ПВХ-продукцию.Для хранения и транспортировки ПВХ-профилей ранее применялись паллеты, в которых для жесткости использовались деревянные доски и стойки из бруса. Подобное хранение профиля расходовало много древесины, использовалась хвоя и лиственные породы. Чтобы уменьшить количество расходуемой древесины, конструкция паллет была полностью переработана. Сведены к минимуму проставки и ребра жесткости, что позволило в несколько раз сократить использование деревянных элементов. Эти меры позволяют не только сберечь лес, но и снизить количество отходов на стороне партнеров, изготовителей оконных конструкций.Заглядывая на много лет вперед, PROPLEX заранее готовит основу для появления молодых специалистов, разделяющих экологическое видение компании. Так, в настоящее время работает программа профориентации учеников старших классов. Их знакомят с производством и особенностями профессий, которые есть в компании.27 апреля 2018 года закончился очередной этап программы профориентации. Тема охраны окружающей среды на наших встречах звучала многократно. Мы рассказывали детям о заводе и производственных профессиях, о функционале сотрудников различных подразделений. Экологические аспекты важны для нашей компании, поэтому практически каждое подразделение могло рассказать о своем вкладе в экологию.Дети услышали, как важно беречь природу и делать свой выбор в пользу профессий, производителей и работодателей, которые разделяют эти ценности, комментирует Наталья Бойцова, директор по персоналу PROPLEX. Мы считаем, что это важная часть нашей социальной и экологической ответственности.www.proplex.ru