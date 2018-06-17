В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие завода каменной ваты в Белгороде Инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в новый актив в Белгороде, предприятие по выпуску каменной ваты, достигнут 600 миллионов рублей. Об этом заявил президент компании Сергей...

Инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в новый актив в Белгороде, предприятие по выпуску каменной ваты, достигнут 600 миллионов рублей. Об этом заявил президент компании Сергей Колесников в рамках рабочей встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. В марте Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ закрыла сделку по покупке 100 процентов акций акционерного общества ЗНОиМ, входящего в группу компаний IZOVOL. Сейчас компания приступила к интеграции завода каменной ваты в свою структуру. Разработана программа мероприятий, общая стоимость которых составляет 600 миллионов рублей. По оценкам специалистов, их реализация займет полтора года. Мощность завода составит 1,5 миллиона кубометров готовой продукции в год. Ожидается, что предприятие будет обеспечивать каменной ватой не только все регионы Центрального федерального округа, но и экспортировать до 20 процентов материалов.Большая часть вложений будет направлена на модернизацию оборудования. Компания намерена закупить у европейских поставщиков комплектующие, необходимые для дооснащения существующих линий, а также установить дополнительное оборудование. Все это позволит заводу автоматизировать процесс выпуска каменной ваты, повысить производительность, расширить продуктовый портфель. Например, ТЕХНОНИКОЛЬ изучает возможность организации на этой площадке производства судостроительной изоляции.Сергей Колесников убежден, что через полтора года белгородский завод каменной ваты выйдет на совершенно новый уровень организации производства и его культуры. Одной из приоритетных задач для ТЕХНОНИКОЛЬ в регионе является внедрение принципов бережливого производства, повышение производительности и безопасности труда.В модели производственной системы ТЕХНОНИКОЛЬ ключевое место занимает блок Непрерывное улучшение. Руководство компании вовлекает в работу по постоянным улучшениям всех работников. Ежегодно каждый сотрудник вырабатывает в среднем по 2 рационализаторских предложения. Их внедрение и путь к улучшениям через сокращение различных видов потерь позволяет корпорации экономить до 500 млн рублей в год.Производительность труда ТЕХНОНИКОЛЬ в среднем составляет 14,6 миллиона рублей на одного работника в год. Для сравнения, средние показатели по отрасли в России, это 2,6 миллиона рублей на человека, а высокопроизводительными считаются предприятия с показателями в 3-5 миллиона рублей.Кроме того, ТЕХНОНИКОЛЬ намерена внедрить новую для белгородского предприятия социальную политику. Она включает в себя оплату питания, доставку транспортом предприятия к месту работы и обратно, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, частичную компенсацию процентов по автомобильным и ипотечным кредитам.www.tn.ru