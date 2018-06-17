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Скандально уволенного директора кондитерского флагмана суд восстановил на работе
18.06.2018 18:11 — Новости Экономики | Tut.by
В понедельник суд Октябрьского района Витебска вынес решение восстановить на работе директора «Витьбы» Александра Гидрановича, работавшего на предприятии с момента создания и уволенного в декабре прошлого года со скандалом и взысканиями.
Напомним, Гидрановича
Гидранович оспаривал взыскания, но тогда Октябрьский суд вынес решение не в его пользу. После рассмотрения дела Коллегией областного суда, его вернули в районный суд на рассмотерние к другому судье.
В понедельник суд взыскания отменил и восстановил Александра Гидрановича на работе в должности генерального директора. Суд также вынес решение взыскать с комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома в пользу Гидрановича средний заработок за время вынужденного прогула (8,472 тысяч рублей), судебные расходы в сумме 1,1 тысячи, и 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как сообщал TUT.BY, Гидранович работал на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором. В 2016 году «Витьба» увеличила чистую прибыль в 3,7 раза до 2,5 млн рублей. За январь-октябрь 2017 года прирост составил 51,7%, 2,7 млн рублей. Выпуск продукции в 2016 году предприятие увеличило на 18,3% до 11,7 тысячи тонн, в 2017-м за десять месяцев прирост составил 10,4%. При этом в мае нынешнего года появились сообщения о том, ч то у некогда успешного предприятия -
Напомним, ранее уголовное дело,
В итоге, отметил Гидранович, сумма ущерба снизилась чуть более чем до 1 тысячи рублей.
Как сообщал TUT.BY, это уже второе дело в отношении экс-директора «Витьбы». В мае прошлого года Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса по подозрению в хищении топлива на сумму 318,91 рубля. Несмотря на крайне скромную сумму предполагаемого ущерба, Гидрановича отстранили от должности и тогда пару дней он провел под стражей. В итоге дело также было закрыто.
«Витьба» — одно из крупнейших предприятий кондитерской отрасли. Здесь работает 1,3 тысячи человек. Находится в коммунальной собственности.
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Суд также вынес решение взыскать с комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома в пользу Гидрановича средний заработок за время...
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