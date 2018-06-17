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Президент уволил заместителя Вакульчика и главу КГБ по Витебской области

18.06.2018 18:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Бусько и начальник управления КГБ по Витебской области Сергей Феоктистов уволены с занимаемых должностей. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, говорится в сообщении.

 
 
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Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
 
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