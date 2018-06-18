414 исполнительных производств. Крупнейший завод в Молодечно идет на банкротство

Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» (МЗМК) и открыл защитный период сроком один месяц. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.





29 марта Совмин исключил Молодечненский завод металлоконструкций из перечня юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и иные важные государственные потребности. После этого завод подал заявление о признании экономически несостоятельным.

Данную инициативу поддержали Госкомитет по имуществу, который владеет 100% акций МЗМК, Минстройархитектуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, налоговая и Беларусбанк.

На протяжении трех последних лет завод работает с убытками. Как следует из отчетности МЗМК, выручка предприятия в 2017 году выросла до 22 млн рублей, что на 9,1 млн рублей больше по сравнению с 2016 годом. Чистый убыток снизился с 7,5 млн до 4 млн рублей. «Денежные поступления не позволяют исполнять платежные обязательства и обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений», говорится в материалах суда.

Кредиторская задолженность МЗМК на момент подачи документов в суд составляла 30,1 млн рублей, тогда как активы — 18,3 млн рублей. В отношении завода было возбуждено 414 исполнительных производств на сумму 14,9 млн белорусских рублей и 24,9 млн российских рублей.

Департамент по санации и банкротству Минэкономики констатировал, что неплатежеспособность МЗМК имеет устойчивый характер. В Минстройархитектуры отметили, что меры досудебного оздоровления не принесли желаемого результата. Местные власти выразили надежду на последующее введение процедуры санации. То есть на определенный период выплата обязательств может быть заморожена.

Суд в отношении МЗМК ввел защитный период на месяц и назначил управляющим компанию «Ревоканда».

ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» — один из крупнейших в СНГ производитель изделий для стройиндустрии. Предприятие имеет более 560 единиц технологического оборудования. Данное оборудование позволяет выпустить до 30 тыс. тон в год металлоконструкций разной степени сложности. Площадь занимаемой территории — 55,3 га, площадь застройки — 19 га. Численность предприятия составляет около 800 человек.



