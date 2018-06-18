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Под 1%. Аграриям выдадут 60 млн рублей для расчетов за МАЗы и трактора
19.06.2018 09:13 — Новости Экономики | Tut.by
Очередная порция господдержки утверждена указом президента № 231 от 12 июня,
На самые большие суммы могут рассчитывать Витебская область (до 21,6 млн) и Минская (до18,8 млн).
Кредиты выдаются на срок по 31 декабря 2020 года под ставку 1% годовых. Проценты придется гасить с первого квартала 2019 года. Возврат бюджетных кредитов производится равными долями ежеквартально, начиная с первого квартала 2020 г.
Облисполкомы в свою очередь за счет полученных средств выдадут предприятиям АПК бюджетные займы также под 1%.
Указом поручено возложить персональную ответственность за своевременное исполнение в полном объеме обязательств перед областными бюджетами по возврату займов на руководителей организаций.
«Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном исполнении норм настоящего указа, повлекшем причинение ущерба государственной собственности либо существенного вреда государственным или общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь», — отмечено в документе.
Контроль за выполнением указа возложен на КГК.
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В списке предприятий, кто может рассчитывать на эту господдержку, 300 субъектов хозяйствования.
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