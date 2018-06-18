Лукашенко и Путин во вторник встречаются в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России Владимиром Путиным, посещающим Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



Фото: president.gov.by

Ожидается, что при встрече в узком составе Путин и Лукашенко обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Президенты также примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Его повестка дня включает около 10 вопросов.

По данным пресс-службы Кремля, повесткой дня заседания ВГС предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018−2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018−2019 годы.

Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС обсудит отмену роуминга между странами, напоминает ТАСС . По его словам, не обойдут стороной участники заседания и тему сотрудничества в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Госсекретарь отметил, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов наподобие «молочного». По мнению Рапоты, сторонам необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, а также провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты.

В повестку дня включен вопрос о новой военной доктрине Союзного государства. Рапота напомнил, что нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых версий в каждой из стран.

Ранее Лукашенко также сообщал, что во время заседания ВГС будет обсуждаться и вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе.

Как ранее сообщалось, торгово-экономические отношения Беларуси и России в прошлом году были на подъеме: товарооборот увеличился на 23,5% — до 32,4 млрд долларов, как отмечали на встрече в июне премьер-министры двух стран, есть возможность выйти на 40 млрд долларов в год.