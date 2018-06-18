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Лукашенко и Путин во вторник встречаются в Минске
19.06.2018 09:57 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России Владимиром Путиным, посещающим Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Ожидается, что при встрече в узком составе Путин и Лукашенко обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.
Президенты также примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Его повестка дня включает около 10 вопросов.
По данным пресс-службы Кремля, повесткой дня заседания ВГС предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018−2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018−2019 годы.
Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС обсудит отмену роуминга между странами,
В повестку дня включен вопрос о новой военной доктрине Союзного государства. Рапота напомнил, что нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых версий в каждой из стран.
Ранее Лукашенко также сообщал, что во время заседания ВГС будет обсуждаться и вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе.
Как ранее сообщалось, торгово-экономические отношения Беларуси и России в прошлом году были на подъеме: товарооборот увеличился на 23,5% — до 32,4 млрд долларов, как
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В повестке дня вопросы от военной доктрины до молочного конфликта.
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