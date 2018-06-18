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«Магическая продажа квартиры» и «Заговор, чтобы банк быстрее одобрил кредит» — что ищут белорусы в интернете

19.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Магическая продажа квартиры» и «Заговор, чтобы банк быстрее одобрил кредит» — что ищут белорусы в интернете

По условиям эксперимента сотрудники «Яндекс» отследили все запросы белорусов на тему недвижимости за последние два месяца. Поиск осуществлялся по ключевым словам, включающим различные виды недвижимости, в том числе: дом, квартира, помещение, участок, дача — а также по словам, которые часто употребляют в контексте недвижимости: «покупка», «продажа», «арендовать», «приобрести» и прочее. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Среди общих вопросов, которые интересуют белорусов, можно выделить такие:

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Иногда к поисковику обращаются за советом, описывая свою ситуацию:

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Цена — немаловажный фактор при выборе недвижимости. Неудивительно, что многие пользователи поиска «Яндекса» указывают в запросе именно стоимость объекта:

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Как оказалось, белорусы активно изучают вопрос покупки недвижимости за рубежом. Причем для некоторых не так важна локация, как получение гражданства:

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[гражданство при покупке недвижимости],

[в какой стране власти продают дом за $99].

Запросы про недвижимость в США у белорусов включают вопросы о виде на жительство и о визе:

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[если купить недвижимость в сша можно ли получить вид на жительство].

С США также связаны запросы про аренду недвижимости, например:

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Попадаются запросы о недвижимости в Европе для разных целей:

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[сдача квартир в варшаве как бизнес],

[где лучше купить недвижимость италия или испания].

Интересно, что процессы приобретения, продажи и аренды недвижимости интересуют белорусов не только в обычной жизни, но и в виртуальной. Так, попадаются запросы по сериалам:

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по фильмам:

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и по играм:

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[где тревору в гта 5 уничтожать таблички о продажи домов],

[где купить дом в fallout new vegas].

Песни белорусским пользователям тоже интересны:

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Мистика, магия, поверья, обряды и гороскопы занимают отдельное место среди необычных запросов белорусов о недвижимости. Так, пользователи ищут:

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Попадаются и различные вопросы, связанные с рунами:

[рунические формулы для продажи недвижимости],

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[как правильно наносить на входную дверь рунные формулы для продажи дома],

[как читать рунный оговор на продажу дома если не являешься собствеником].

А некоторые белорусы ищут специальные молитвы для проведения успешных сделок с недвижимостью:

[какому святому молиться чтобы продать дом быстро и выгодно],

[как продать дом быстро и выгодно молитва].

Резюмируя увиденное, отметим: в вопросе улучшения жилищных условий все способы хороши. К покупке недвижимости некоторые белорусы подходят творчески и оригинально. Спасибо им за это!

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Теги: Минск
 
 
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Realt.by совместно с минским офисом «Яндекс» провели независимое исследование, проанализировав интересные и необычные запросы, связанные с недвижимостью. О том, что...
 
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