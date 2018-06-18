«Магическая продажа квартиры» и «Заговор, чтобы банк быстрее одобрил кредит» — что ищут белорусы в интернете

По условиям эксперимента сотрудники «Яндекс» отследили все запросы белорусов на тему недвижимости за последние два месяца. Поиск осуществлялся по ключевым словам, включающим различные виды недвижимости, в том числе: дом, квартира, помещение, участок, дача — а также по словам, которые часто употребляют в контексте недвижимости: «покупка», «продажа», «арендовать», «приобрести» и прочее. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Среди общих вопросов, которые интересуют белорусов, можно выделить такие: