Долги госпредприятий угрожают белорусской экономике. Сергей Чалый рассуждает, что с этим делать

Долги белорусских госпредприятий достигли 3,2 млрд рублей и стали реальной угрозой для финансовой стабильности страны. Об этом предупредил Нацбанк в своем аналитическом обозрении за прошлый год. Чтобы снять лишнюю нагрузку и с банков, и с бюджета, в мае президент подписал указ № 200. Теперь проблемные госактивы можно продавать со скидками тому, кто решится их спасти. Главное, чтобы нашелся покупатель.

Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, почему государство постоянно прощает долги своим заводам, и рассуждает, можно ли по-другому.

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