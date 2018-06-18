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Долги госпредприятий угрожают белорусской экономике. Сергей Чалый рассуждает, что с этим делать
19.06.2018 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
Долги белорусских госпредприятий
Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, почему государство постоянно прощает долги своим заводам, и рассуждает, можно ли по-другому.
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