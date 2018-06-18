Задержанный за коррупцию экс-глава Ленинского района Минска вышел на свободу

Бывший глава Ленинского района Валерий Кулеш, которого Минска">задержали летом 2016 года и который написал на имя президента прошение о помиловании, вышел на свободу. Об этом TUT.BY рассказали два не связанных между собой источника.



Валерий Кулеш. Фото: minsknews.by

— Уже 2−3 месяца, как Кулеш вышел [на свободу]. Но он в затворничестве, ни с кем на связь не выходит, — говорит собеседник портала. Еще один человек рассказывает, что видел экс-чиновника в городе несколько месяцев назад.

В начале июля 2016 года силовики задержали бывшего главу администрации Ленинского района Минска по подозрению в превышении служебных полномочий, что входит в список коррупционных преступлений.

В октябре 2017 года председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил , что уголовное дело в отношении Кулеша передано прокурору еще в мае 2017 года. Но суд так и не состоялся: экс-чиновник на тот момент обратился к президенту с ходатайством о помиловании. Это значит, что он признал свою вину и возместил ущерб.

В чем обвиняли Кулеша?

По версии правоохранителей, чиновник превысил служебные полномочия из личной и корыстной заинтересованности при осуществлении функций по распределению, разгосударствлению и приватизации госимущества. Кулешу также инкриминировали предоставление преференций подконтрольным организациям на проведение подрядных работ на территории Ленинского района.

Кроме того, по версии правоохранителей, работники курируемых им предприятий бесплатно работали на стройке загородного дома чиновника. По информации следствия, превышение служебных полномочий повлекло причинение ущерба одному из предприятий Ленинского района.

Кулеша назначили главой Ленинского района в декабре 2009 года. До этого он возглавлял «Минскзеленстрой». Сейчас ему 51 год.