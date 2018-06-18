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Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост - эксперт

19.06.2018 11:36 — Новости Экономики | БелТА  
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

"При сохранении благоприятной конъюнктуры высока вероятность того, что экономика продемонстрирует запланированный правительством рост", - подчеркнул эксперт.

Александр Сабодин напомнил, что ВВП в начале года показывает достаточно активную динамику, но во многом этому способствуют несколько конъюнктурных и внешних факторов. "Во-первых, это эффект низкой базы первого квартала прошлого года, когда были снижены поставки российской нефти. Во-вторых, наблюдается серьезный рост нефтяных цен, который, с одной стороны, увеличивает выручку от экспорта нефтепродуктов, с другой - увеличивает собираемые в бюджет пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Кроме того, рост нефтяных цен сопровождается ростом спроса со стороны России на белорусскую продукцию. Далее, когда пройдет эффект низкой базы, экономика может показывать ежегодный рост, при благоприятных внешних факторах, в 2-2,5%", - пояснил он.

По мнению директора ООО "Альпари Евразия", для ускорения этого роста понадобятся структурные реформы, решение проблемы неэффективных предприятий и их накопившейся задолженности. "А основные риски связаны с малой диверсификацией белорусского экспорта, как по номенклатуре, так и по его географии. Экономика слишком болезненно реагирует как на снижение стоимости нефти, так и на снижение российского спроса на белорусскую продукцию", - констатировал он.

Как сообщалось, прогноз по темпу роста ВВП на 2018 год - 103,5%.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост. Такое мнение высказал сегодня во время...
 
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