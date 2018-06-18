Ставка рефинансирования в ближайшее время, скорее всего, останется без изменений - эксперт

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в ближайшее время, скорее всего, останется без изменений. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

"Ближайшее заседание Национального банка Беларуси, на котором будет рассмотрен вопрос ставки рефинансирования, состоится уже завтра (20 июня). Наиболее вероятный его итог - ставка останется без изменений, на уровне 10,5% годовых. Впрочем, остается шанс, что ставка будет снижена, но впервые в истории на минимальную величину, четверть процентного пункта (0,25 процентного пункта), до 10,25%", - отметил эксперт.

Александр Сабодин напомнил, что в прошлом году инфляция в годовом выражении активно снижалась: с 9,5% в январе до 4,6% в декабре. В январе текущего года инфляция снизилась еще - до 4,5% в годовом выражении, после чего перешла к росту и в апреле увеличилась до 5%, но в мае обновила исторический минимум, снизившись до 4,4%. "Инфляция все еще значительно ниже установленной Нацбанком на конец года верхней планки в 6%, но вероятный ее рост во втором полугодии затрудняет снижение ставки рефинансирования. Кроме фактически сложившейся инфляции, регулятор обращает внимание на субъективные оценки населением роста цен и ожидаемый уровень инфляции. По майским опросам Нацбанка, ощущаемый уровень инфляции составил 12,9%, а ожидаемый уровень на год вперед - 11,4%. То есть более чем в два раза выше фактической инфляции", - подчеркнул он.

Также, по мнению директора ООО "Альпари Евразия", снижению ставки мешают и глобальные тенденции. "Ожидания продолжения роста ставки ФРС США привели к глобальному оттоку капитала с развивающихся рынков в пользу доллара. Борясь с этим оттоком, за последние месяцы свои ключевые ставки подняли такие страны, как Малайзия, Чехия, Мексика, Саудовская Аравия, Кувейт, Аргентина, Румыния, Филиппины, Турция, Пакистан, Индонезия и Индия. Чуть ли не единственной страной, снизившей в недавнее время ставку, остается Казахстан. Центральный банк России в минувшую пятницу отказался от снижения ставки", - резюмировал Александр Сабодин.

Как сообщалось, ставка рефинансирования в Беларуси последний раз снижалась 14 февраля 2018 года, сейчас она находится на уровне 10,5%. В 2017 году ставка снижалась восемь раз - с 18% до 11%.-0-

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