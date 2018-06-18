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Могилевская "Лента" ищет стратегического инвестора - хочет выйти на европейский рынок

19.06.2018 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший производитель текстильной галантереи Беларуси, могилевское ОАО «Лента» ищет стратегического инвестора. С его помощью на предприятии надеются провести модернизацию и выйти на европейский рынок.

Сегодня на «Ленте» много работы: некоторые участки загружены даже в 4 смены. Продукция востребована: больше половины отправляется на экспорт — в Россию, Украину, Казахстан и даже Турцию. «Ленточка» пытается выйти на европейские рынки. Есть подвижки с Германией, но надежды на Европу здесь связывают с реконструкцией гардинной фабрики и новым инвестором. При этом 57% акций общества принадлежит государству.

Участок медицинских изделий — самый новый. Здесь выпускают современные перевязочные материалы. Их доля в продукции «Ленты» составляет 12%. Медизделия пытаются продвинуть на рынок стран Востока — в Сирию и Иран, но пока попытки конкретикой не увенчались. Это дело будущего.

Ежегодно на фабрике занимаются модернизацией. В этом году вложили уже полтора миллиона долларов. Обеспечили себя собственным паром, заменят более сотни единиц оборудования. Модернизация ожидается и в цехе «Контакт». Здесь выпускают текстильные застежки — так называемые «липучки», которые используются везде — от обуви до курток.

«Ленту» называют уникальным предприятием, потому что здесь выпускают 10 тысяч наименований продукции. А каждый год — до 700 новинок. В этом — товары для огородников и багажные ремни. Новая продукция — оружие против конкурентов. Только в Беларуси почти четыре десятка частных фирм выпускают подобные товары. Но могилевчане идут вперед благодаря многим факторам, не последний из которых — своя сеть магазинов, в том числе в белорусской столице и в российском Санкт-Петербурге.

Вместе с тремя другими белорусскими предприятиями легкой и химической промышленности «Лента» в этом году попала в специальную республиканскую программу. Предприватизационной подготовкой здесь будут заниматься ведущие мировые компании. Сейчас эксперты международного уровня начинают аудит предприятия. Они оценят рыночную стоимость и займутся поиском инвестора, заинтересованного в развитии предприятия и способного вывести «Ленту» на международный уровень.

 
 
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Свои медизделия предприятие пытается продвинуть на рынок стран Востока - в Сирию и Иран, но пока попытки конкретикой не увенчались.
 
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