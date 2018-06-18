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В Минске в январе—мае объем промпроизводства вырос на 8,3%
19.06.2018 10:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 июня. В январе—мае 2018 года объем промышленного производства столичных предприятий в текущих ценах составил 44,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 8,3% больше, чем в январе—мае 2017 года, сообщило главное статистическое управление Минска.
В горнодобывающей промышленности рост составил 3,1%, обрабатывающей — 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 4,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 0,8%.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 19 июня. В январе—мае 2018 года объем промышленного производства столичных предприятий в текущих ценах составил 44,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на...
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