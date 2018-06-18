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Помилованный экс-глава Солигорского района возглавил колхоз на родине председателя КГБ
19.06.2018 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский», которое базируется в Дрогичинском районе Брестской области. Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили на самом предприятии, где работает 160 человек.
«Да, со вчерашнего дня возглавляет», — сказали в ОАО «Радостовский», отвечая на вопрос, действительно ли Александр Римашевский назначен новым руководителем предприятия. В приемной директора добавили, что Римашевский «очень занят», поэтому не может давать комментарии.
На днях Римашевский
По информации источника TUT.BY, Александр Римашевский был помилован президентом.
Открытое акционерное общество «Радостовский» создано в конце 2016 года путем преобразования сельскохозяйственного производственного кооператива «Радостовский» в соответствии с указом президента от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)». Ранее в Радостово был колхоз «Красный партизан».
Выручка ОАО «Радостовский» за 2017 год составила более 2 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 300 тысяч рублей. Чистая прибыль выросла до 168 тысяч рублей (против 11 тысяч рублей в 2016 году). Краткосрочная кредиторская задолженность составляла на начало года 1,2 млн рублей.
Агрогородок Радостово — самый крупный населенный пункт в Дрогичинском районе, сегодня в деревне, от которой до белорусско-украинской границы рукой подать, живет 1200 человек. Здесь
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Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия "Радостовский", которое базируется в Дрогичинском районе Брестской области.
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