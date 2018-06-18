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Генпрокуратура критикует Минтранс за развитие логистики. Минтранс сетует на неравные условия работы
19.06.2018 14:04 — Новости Экономики | Tut.by
Генеральная прокуратура проверила выполнение мероприятий Республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016−2020 годы. Проверка показала, что деятельность Министерства транспорта и коммуникаций как координатора госпрограммы требует совершенствования. Об этом говорится в сообщении на
Так, в соответствии с программой Государственному таможенному комитету, Госпогранкомитету, Минтрансу надлежало проработать вопрос о создании привлекательных условий для доставки товаров иностранными международными автомобильными перевозчиками в приграничные логистические центры в Беларуси.
ГТК дважды направлял в Минтранс для согласования своих предложения о введении различных преференций для перевозчиков названной категории (первоочередной порядок прохождения государственной границы, визовые льготы и др.). Минтранс не поддержал предложения, поскольку, по его мнению, при их реализации будут созданы неравные условия для субъектов хозяйствования логистической системы. При этом само ведомство не подготовило мероприятия по совершенствованию условий доставки товаров, подчеркнули в Генпрокуратуре.
В Генпрокуратуре считают, что отсутствие должного взаимодействия между органами госуправления, неумение выработать единую позицию по урегулированию проблемных вопросов, невозможность найти пути их конструктивного решения повлекли несоблюдение срока реализации инвестиционного договора, который Минтранс заключил с бельгийской компанией. Предмет договора — создание в свободной экономической зоне «Минск» логистического парка. Как результат, предоставленная инвестору территория в центральном регионе страны на протяжении 8 лет не использовалась.
По мнению Генпрокуратуры, ежегодно поступавшие в Минтранс из заинтересованных ведомств информационные письма о ходе реализации запланированных мероприятий содержали неполные, иногда недостоверные сведения. Это не позволяло видеть реальную ситуацию с развитием логистической системы и повышением транзитной привлекательности. Принятые облисполкомами меры также не способствовали заключению в 2016—2017 гг. новых инвестиционных договоров в сфере логистики. Наряду с низкой инвестиционной активностью инвесторы в ряде случаев не исполняли свои обязательства по своевременному строительству логистических центров, говорится в сообщении.
По результатам проверки Генпрокуратура внесла Минтрансу представление, в котором предложила ведомству принять меры по выполнению мероприятий госпрограммы.
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По мнению Генпрокуратуры, ежегодно поступавшие в Минтранс из заинтересованных ведомств информационные письма о ходе реализации запланированных мероприятий...
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