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Павел Северинец идет на личный прием в Минкульт, чтобы обсудить ситуацию в Куропатах
19.06.2018 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Один из защитников Куропат — политик Павел Северинец — завтра идет на личный прием к заместителю министра культуры Александру Яцко, чтобы обсудить конфликтную ситуацию вокруг ресторана «Поедем поедим». Об этом TUT.BY рассказал Павел Северинец.
«Запрасілі на сераду, на 9 гадзін раніцы. Мы раней адпраўлялі ў міністэрства зварот, у якім прасілі выслухаць нас», — говорит Северинец.
В Минкульте информацию о личном приеме Яцко, на который записался Северинец, подтвердили. «Это плановый личный прием, Северинец на него записан», — пояснили в пресс-службе.
Что происходит в Куропатах?
Напомним, 6 июня, в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на
За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения,
Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан,
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Павел Северинец, записался на встречу к заместителю министра культуры Александру Яцко, чтобы поговорить о ситуации вокруг ресторана "Поедем поедим".
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