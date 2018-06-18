Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит во Дворце Независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После церемонии совместного фотографирования главы государств направились на переговоры в узком составе, которые предваряют заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Повестка дня заседания ВГС включает около десятка пунктов. Среди них — программа согласованных действий в области внешней политики на 2018−2019 годы, вопросы развития интеграционного объединения на 2018−2022 годы. Высший орган Союзного государства также рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.

В составе российской делегации — премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

С белорусской стороны на встрече российской делегации присутствовали премьер-министр Андрей Кобяков и его первый заместитель Василий Матюшевский.