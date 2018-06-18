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ЕЭК перенесла рассмотрение ситуации с поставками белорусского молока в Россию

19.06.2018 16:17 — Новости Экономики | БелТА  
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19 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рассмотрение Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопроса о ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию, которое было запланировано на сегодня, перенесено. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил источник в ЕЭК.

Коллегия ЕЭК уже рассматривала 13 июня по инициативе Минэкономики Беларуси вопрос о введении Россельхознадзором с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию белорусской молочной продукции. По словам директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена, тогда все члены Коллеги ЕЭК отметили нарушение Россельхознадзором норм права Евразийского экономического союза.

Однако никакого решения не было вынесено ввиду того, что подготовленный Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК проект решения носил общий характер и не отвечал в полной мере запросу белорусской стороны. В частности, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский заявил о необходимости корректировки проекта решения с тем, чтобы в нем была отражена просьба к правительству России по отмене указания Россельхознадзора, которым неправомерно введены ограничения, а также необходимость обеспечения обязательного соблюдения Россельхознадзором норм договора о ЕАЭС и решения Совета ЕЭК о порядке взаимодействия уполномоченных органов сторон при введении временных ветеринарных мер.-0-

 
 
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19 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рассмотрение Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопроса о ситуации с поставками белорусской молочной...
 
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