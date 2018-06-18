В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Платформа управления машинами MCP80 от Leica Geosystems Компания Leica Geosystems создала новую полностью управляемую платформу управления машинами. В составе собственно панели, стыковочная станции, а также нового...

Компания Leica Geosystems создала новую полностью управляемую платформу управления машинами. В составе собственно панели, стыковочная станции, а также нового прикладного программным обеспечения, которое может поддерживать несколько машин, занятых в серьезном строительстве. В лице новой универсальной платформы управления машинами Leica Geosystems предлагает интеллектуальную и интуитивно понятную аппаратную и программную комбинацию для тяжелой строительной индустрии. Панель MCP80 отображает информацию о незавершенной работе и автоматически позиционирует такие инструменты, как, например, ковш, нож бульдозера или бур. Большой экран панели управления очень облегчает мою работу. Панель и подставка имеют прочную конструкцию, и функция блокировки защищает панель на месте. Новая стандартная программная платформа с аналогичными меню и рабочими процессами на разных машинах является преимуществом для таких операторов, как я, работающих на разных машинах, говорит Михаэль Мадсен, машинист из Entreprenørfirmaet Ollerup, Дания. Это строительная компания, осуществляющая и землеройные, и канализационные проекты.Новая платформа для тяжелого строительства предлагает унифицированную аппаратную платформу с общим программным интерфейсом в трехмерном портфолио Machine Control от Leica Geosystems. Являющийся единым для нескольких тяжелых строительных машин, блок управления MCP80 интегрируется в общую программную платформу Leica MC1. Такие специфичные для машины данные, как калибровочные значения и гидравлические параметры, хранятся в стыковочной станции Leica MDS. Теперь пользователи могут переключаться с одной машины на другую и создавать сложные проекты с более простым рабочим процессом и меньшим временем простоя.Новая автоматическая платформа управления Leica Geosystems позволяет пользователям автоматизировать свой парк машин, поэтому работа может быть выполнена более продуктивно и с меньшей доработкой. Сменный, бескабельный блок управления MCP80 имеет надежный корпус и разъемы, а также 20-сантиметровый сенсорный экран с одновременным двухмерным и трехмерным просмотром. Новое решение автоматически направляет оператора на грамотное позиционирование машины с реализацией требуемого ландшафтного дизайна с высочайшими качеством и точностью.Наша мотивация при создании нами решения по управлению машиной заключалась в том, чтобы облегчить жизнь наших клиентов и повысить их производительность и рентабельность. С одной панелью и одним программным обеспечением для всех трехмерных приложений, а также с распространенными форматами данных пользователи могут интуитивно управлять своими машинами на месте с беспрепятственной передачей данных от начала проекта до конца, говорит Стен Кристенсен, генеральный продакт-менеджер Leica Geosystems Machine Control Division.https://leica-geosystems.com