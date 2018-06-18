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Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО

19.06.2018 18:49 — Новости Экономики | БелТА  
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди важных акцентов двусторонней повестки дня новой программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы Владимир Макей отметил "подтверждение готовности российской стороны оказывать содействие Беларуси в процессе ее присоединения к ВТО".

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Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного...
 
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