Путин: Товарооборот России и Беларуси может вырасти до 50 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Беларусью может вырасти до 50 млрд долларов в год. Такую цифру, как сообщает ТАСС , на заседании Высшего госсовета Союзного государства озвучил российский президент.



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«Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть — плюс 23,5% и достиг $ 32,4 млрд, в январе — апреле текущего года прибавил еще 18,5%», — заявил Владимир Путин и отметил, что при сохранении такой динамики странам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $ 50 млрд.

Российский лидер также заявил, что «объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $ 3,9 млрд, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $ 620 млн». «Готовы предпринять дополнительные шаги в плане наращивания промышленной кооперации», — заверил он.

В качестве примеров перспективных совместных проектов Путин назвал сооружение в Беларуси российскими компаниями завода по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возведение фабрики строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур. Он заявил, что цена этих проектов составляет около 400 млн долларов.

Отметил российский президент и растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Беларусь.

«Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», — подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $ 2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода «Ямал-Европа» и свыше $ 1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа, сообщает Интерфакс .

На важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией обратил внимание и белорусский президент.

«В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА .