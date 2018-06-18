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Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью

19.06.2018 18:19 — Новости Экономики | БелТА  
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19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, он отметил заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью. Владимир Путин обратил внимание, что в следующем году страны будут отмечать 20-летие подписания договора о создании союза.

По мнению российского лидера, за прошедший период много удалось добиться - нарастить торгово-экономические, инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, а также укрепить договорно-правовую базу сотрудничества по всем направлениям.

Как подчеркнул Владимир Путин, на данном заседании ВГС предстоит утвердить приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства. Этот основополагающий документ определит ключевые ориентиры работы на пять лет.

Президент России считает, что дальнейшего расширения и диверсификации требует союзная торговля. Он констатировал, что в прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть - плюс 23,5% - и достиг $32,4 млрд. В нынешнем году также наблюдается прирост торговли между Беларусью и Россией.

"Нам вполне под силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд", - заявил Владимир Путин. Он также сказал, что объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $3,9 млрд. В свою очередь белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $620 млн.

Глава российского государства считает важным улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую и кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования. Он считает необходимым предпринять дополнительные шаги для расширения промышленной кооперации между Беларусью и Россией.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства...
 
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