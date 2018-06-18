Лукашенко: Россияне нас кормят больше, чем мы их

Россия в расчете на душу населения поставляет в Беларусь больше сельхозпродукции, нежели Беларусь в Россию. Такой факт озвучил на заседании Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .



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«Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович (Путин), на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что залогом успеха белорусско-российской интеграции остаются межрегиональные связи. «Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве. С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России. И очередной форум в октябре этого года пройдет в Могилеве», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко возобновил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить этот форум, сообщила пресс-служба белорусского президента .