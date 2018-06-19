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Поговорили обо всем, но ничего нового не сказали. Цитаты Лукашенко на встрече с Путиным
19.06.2018 22:50 — Новости Экономики | Tut.by
Лукашенко Минске">встретился с Путиным в Минске. Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой, очередями на белорусско-российской границе и заявят, наконец, об
Президенты лишь в очередной раз договорились дружить и
О чем Лукашенко говорил Путину во время встречи — в нашем видео.
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Лукашенко встретился с Путиным в Минске. Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой, очередями на белорусско-российской границе и заявят,...
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