Поговорили обо всем, но ничего нового не сказали. Цитаты Лукашенко на встрече с Путиным

Лукашенко Минске">встретился с Путиным в Минске. Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой, очередями на белорусско-российской границе и заявят, наконец, об отмене роуминга в наших государствах. Но нет.

Президенты лишь в очередной раз договорились дружить и наторговать по итогам года на 50 миллиардов долларов. Конечно, главы государств обозначили и сложные моменты двусторонних отношений и пообещали их решить. Когда-нибудь. А сегодня вечером Владимир Путин еще успевает посмотреть игру сборной России против Египта на чемпионате мира по футболу.

О чем Лукашенко говорил Путину во время встречи — в нашем видео.