Белстат: среднестатистический белорус в день оставляет в магазине Br12

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) обнародовал данные, согласно которым среднестатистический житель страны ежедневно оставляет в магазинах в среднем Br12.

Между тем, эта сумма на Br2 превышает показатели минувшего года. В Белстате также сообщили, что с начала текущего года розничный товарооборот в стране вырос более чем на 10 процентов, а более 9/10 товарооборота приходится на торговые организации.

Сообразно, львиная доля основных трат белорусов приходится на покупки в продовольственных магазинах. Средний ежемесячный показатель на 1 человека составляет порядка Br360, или Br12 в день.

В Белстате, помимо прочего, отметили, что средняя зарплата по стране сейчас составляет Br926,8.