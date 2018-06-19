Заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Беларуси и России происходило в день футбольного матча Египет-Россия в Санкт-Петербурге. В связи с этим футбольные аналогии вполне уместны.



Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Каковы же результаты политического «матча»? Многие обратили внимание, что после переизбрания в марте Владимир Путин нарушил традицию, согласно которой первый визит избранный глава России наносит в союзную Беларусь. На сей раз Путин после перевыборов посетил Австрию, потом был на самите ШОС в Китае. Беларусь оказалась только третьей.

В прошлом первые после избрания визиты президента России были в основном ритуальные, положено было обозначить нерушимость союзных уз. Теперешний визит Путина стал и нарушением, и сохранением традиции. Сохранением — в смысле ритуального характера.

Накануне теперешнего заседания не было недостатка и в больших ожиданиях и больших страхах. Однако не оправдались ни одни, ни другие.

И речь идет не только о неких значительных, прорывных шагах и проектах.

Собирались, скажем, договориться об отмене роуминга. Не договорились. Александр Лукашенко весьма резко высказывался в начале июня насчет порядка пересечения границы. «Ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы надо урегулировать» — заявил он уже после завершения встречи на высшем уровне. Так то же самое говорилось и до нее, и до нее ожидали. Если без дипломатии — то не договорились.

Своими репликами белорусский лидер несколько раз мягко и вежливо уколол дорогого гостя. Это и та же констатация, что по границе пока не договорились, и призыв «решать проблемные вопросы белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства, а не выносить их на другие площадки», и рассказ о том, что, согласно статистике, РФ поставляет в Беларусь даже больше продовольствия, чем Беларусь в Россию, то есть, что «россияне кормят нас больше, чем мы их».



Владимир Путин и Александр Лукашенко, Минск, Беларусь, 19 июня 2018 года. Фото: Reuters

Ну, в последнем россияне как раз и не сомневаются, правда, не в смысле прямой продажи еды. Но намек Лукашенко был на продовольственные «войны», в которых накануне саммита произошло перемирие. Но отнюдь не мир.

А Путин говорил о взаимном товарообороте. Кажется, что он всегда о нем говорит, когда ему скучно. Впрочем, в этот раз было чем похвалиться — налицо рост на четверть. Но поскольку обе страны вышли из кризиса, ВВП и в Беларуси, и в России растет, цена на нефть бьет рекорды, то было бы даже и странно, если бы товарооборот не рос. Это лишь в небольшой степени результат благодетельных усилий экономических кудесников из правительств двух стран.

Ну, а на шпильки Лукашенко Путин просто не реагировал. Не то чтобы ему нечего было сказать, просто именно эта встреча носила для него чисто церемониальный характер.

Из сказанного в конструктивном плане стоит, пожалуй, отметить лишь прогноз о росте товарооборота до 50 миллиардов долларов и замечание об инвестициях в модернизацию газопровода «Ямал-Западная Европа». Россия ведет большую и острую геополитическую игру по поводу новой ветки газопровода «Северный поток». Там азарт и игра по высоким ставкам, однако белорусское направление транзита остается для России важным. Не то чтобы с ним связывались какие-то далеко идущие проекты, но, как говорится, курочка по зернышку клюет и сыта бывает.

Что до 50 миллиардов долларов товарооборота, то от прошлогоднего рекорда в 34 миллиарда эту цель отделяет довольно большая дистанция. Величественные прогнозы строились и при создании Евразийского союза. А потом пришел 2014 год и перспективы стали довольно туманными и даже мрачными.

Так и сейчас — мало ли что может произойти в мировой политике и экономике. Хотя 50 миллиардов — это же прогноз, а не обещание. Ну не получится, так и не получится.

Возможно, за закрытыми дверями стороны обсуждали и действительно острые проблемы двусторонних отношений — и региональную безопасность, и устранение торговых барьеров, и равные условия торговли, и вечные газ и нефть.

Но в публичную сферу все это не попало. Саммит стал своеобразной демонстрацией отношения Кремля к самому проекту Союзного государства. Проку от него особого нет, вопросы реального экономического взаимодействия решаются (или не решаются) в рамках Евразийского союза. А Союзное государство — это такое СНГ на двоих. Содружество — такой клуб президентов. Так и СГ — клуб.

Стоит вспомнить, что последний раз перед нынешним заседанием Высший госсовет СГ собирался почти год назад, 30 июня 2017 года, в Москве. Так и совет глав государств СНГ собирается с такой же частотой.

Кого-то такое положение вещей огорчает, кого-то радует: чем меньше Беларусь и Россия принимают судьбоносных решений, тем как-то спокойнее.

Но налицо факт — проблемы в двусторонних отношениях есть, решения, в том числе важные, принимаются. Но не в рамках Союзного государства.

Однако традиция — святое дело. Положено проводить заседания, положено президенту России посетить Беларусь после переизбрания. Посетил, провели.

Этот «матч», говоря в рамках футбольной аналогии, прошел при пустых трибунах, потому что «команды» и не играли. Соответственно, и ни одного гола Беларуси не забили. Что уже хорошо.

Но игра продолжается, и нынешний «матч» — не последний. К счастью или к сожалению.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции