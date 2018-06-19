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Медведев и Кобяков в Минске вместе болели за сборную России в матче против Египта
20.06.2018 09:34 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев 19 июня вместе смотрели по телевизору матч Россия — Египет на чемпионате мира. Российский премьер остался в Минске после заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Фото с белорусским коллегой Медведев
«3:1! Победа! Вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым болели за Россию в Минске по окончании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — написал Медведев под фотографией в Instagram.
Напомним, накануне сборная России по футболу
19 июня в Минске прошло заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, перед которым состоялась
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Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков 19 июня вместе смотрели по телевизору матч Россия - Египет на чемпионате мира.
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