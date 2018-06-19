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Медведев и Кобяков в Минске вместе болели за сборную России в матче против Египта

20.06.2018 09:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев 19 июня вместе смотрели по телевизору матч Россия — Египет на чемпионате мира. Российский премьер остался в Минске после заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Фото с белорусским коллегой Медведев опубликовал в соцсетях.

«3:1! Победа! Вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым болели за Россию в Минске по окончании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — написал Медведев под фотографией в Instagram.

Напомним, накануне сборная России по футболу обыграла со счетом 3:1 команду Египта и почти гарантировала себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.

19 июня в Минске прошло заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, перед которым состоялась встреча президентов России и Беларуси. Повестка дня заседания включала около десятка пунктов. Среди них — программа согласованных действий в области внешней политики на 2018−2019 годы, вопросы развития интеграционного объединения на 2018−2022 годы. В составе российской делегации — премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. С белорусской стороны на встрече российской делегации присутствовали премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков 19 июня вместе смотрели по телевизору матч Россия - Египет на чемпионате мира.
 
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