Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета.

Научные исследования позволят совершить прорыв в ряде отраслей, в частности, в микроэлектронике и в авиационной промышленности. Проект будет способствовать созданию уникальных чипов, а также деталей для самолетов. От успеха данных научных исследований напрямую зависит прочность и проводимость материалов.

Цель ученых — разработка особых сплавов алюминия с кремнием, дополнительно легированных железом, магнием и другими элементами, с однородным распределением нано- (ультра-) дисперсных фаз. Идут работы по установлению механизмов затвердевания при различных скоростях охлаждения расплава, комплексные исследования структурно-фазового состояния, механических и термических свойств сплавов. Также важно определить условия синтеза для создания сплавов с наилучшими техническими характеристиками.

Российские ученые получили грант на реализацию проекта от Российского фонда фундаментальных исследований. Белорусская группа исследователей будет финансироваться отдельно через Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета....