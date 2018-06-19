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Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства
20.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета.
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Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета....
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