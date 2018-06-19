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Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства

20.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойстваБелорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета.
Научные исследования позволят совершить прорыв в ряде отраслей, в частности, в микроэлектронике и в авиационной промышленности. Проект будет способствовать созданию уникальных чипов, а также деталей для самолетов. От успеха данных научных исследований напрямую зависит прочность и проводимость материалов.
Цель ученых — разработка особых сплавов алюминия с кремнием, дополнительно легированных железом, магнием и другими элементами, с однородным распределением нано- (ультра-) дисперсных фаз. Идут работы по установлению механизмов затвердевания при различных скоростях охлаждения расплава, комплексные исследования структурно-фазового состояния, механических и термических свойств сплавов. Также важно определить условия синтеза для создания сплавов с наилучшими техническими характеристиками.
Российские ученые получили грант на реализацию проекта от Российского фонда фундаментальных исследований. Белорусская группа исследователей будет финансироваться отдельно через Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.

 

 
 
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Белорусские и российские ученые реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета....
 
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