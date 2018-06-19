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Северинец: Чиновники Минкульта растеряны, они не знают, что делать с ситуацией в Куропатах

20.06.2018 10:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец побывал на личном приеме у замминистра культуры Александра Яцко, где поднял вопрос конфликта вокруг ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. По словам политика, встреча не принесла никаких результатов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Чыноўнікі разгубленыя, яны ня ведаюць, што рабіць з сітуацыяй у Курапатах. Па сутнасці, нам паабяцалі разгледзець наш зварот, у якім мы звярталі ўвагу на тое, што ахоўныя зоны Курапат былі перагледжаны незаконна, і патрабавалі ад Мінкульта стварыць хадайніцтва і выступіць пасрэднікам у адкліканні ліцэнзій з Мінгандлю і Мінаблвыканкаму на дзейнасць гэтай рэстарацыі. Таксама ў Мінкульце сказалі, калі будзе нейкае абгрунтаванне для змен ахоўных зон, то разгледзяць і гэтае пытанне. Але ўся астатняя гутарка звялася на бясконцыя спасылкі на нейкія працэдуры. Мінкульт замест таго, каб займацца пытаннем Курапат, робіць усё, каб быць недатычным да яго, а, ў горшым выпадку, проста прыкрывае карупцыйную схему, якая там відавочна. Проста сорамна за такі Мінкульт, — говорит Северинец.

Что происходит в Куропатах?

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. Но ресторан, построенный в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, продолжает работать.

Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак и другие известные люди.

 
 
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец побывал на личном приеме у замминистра культуры Александра Яцко, где поднял вопрос конфликта...
 
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