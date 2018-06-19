Минфин снизит налоговую нагрузку на бизнес

В рамках комплексной корректировки Налогового кодекса в Беларуси планируется реализовать меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес.

Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит" рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Как отметил чиновник, в числе таких мер можно выделить, расширение возможностей применения действующего инвестиционного вычета по налогу на прибыль (например, увеличение его размера или предоставление права на его дополнительное применение в следующем налоговом периоде

Также предполагается снижение ставки налога на прибыль в отношении дивидендов при условии нераспределения полученной прибыли в течение трех лет и их полное освобождение от налогообложения при нераспределении прибыли в течение пяти лет; освобождение вновь построенных производственных объектов и земельных участков, на которых они расположены, от налога на недвижимость и земельного налога в течение первого года эксплуатации, а также их налогообложение в период второго-пятого годов с применением понижающих коэффициентов. В новой редакции НК будут реализованы меры по сближению налогового и бухгалтерского учета, пишет БЕЛТА .

"Решение этой задачи планируется в первую очередь посредством устранения временных различий при признании отдельных видов доходов и расходов (в частности, штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств), а также унификации даты составления первичного учетного документа. Планируется упростить нормирование отдельных затрат, учитываемых при налогообложении (расходов на командировки, топливо и так далее), усовершенствовать порядок применения упрощенной системы налогообложения, частично снять ограничения по принятию к вычету сумм входного НДС", - отметил Дмитрий Кийко.

При этом в Минфине отметили, что корректировка Налогового кодекса не предполагает структурных реформ: число и состав налогов в стране не поменяется.