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Кто, сколько и кому должен - понятно не совсем. Что стоит за скромным иском Япринцева к Чижу

20.06.2018 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Центрального района Минска возобновляет рассмотрение приостановленного в апреле производства по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу, так как мирно договориться сторонам так и не удалось.


Юрий Чиж. Фото с сайта belgazeta.by

Ранее суд дважды давал сторонам время на примирение, состоялись встречи юристов Чижа с Владимиром Япринцевым, а представителей последнего — с Чижом. «Даньнейшие переговоры нецелесообразны. На все наши предложения Юрий Александрович (Чиж — прим.TUT.BY) отвечал предложениями, которые не могли заинтересовать», — констатировала представитель Япринцева.

Адвокат Чижа Иван Дударев пояснил, что представители бывших партнеров по бизнесу пытались не просто договориться по предмету нынешнего иска, но урегулировать всю ситуацию с активами, часть из которых переписана на заинтересованных лиц. «Мы с коллегами пытались решить вопрос комплексно. Пока не смогли», — признал представитель ответчика.

Напомним, в иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькоми платежами, в частности только в августе и сентябре пришло в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. В среду в суде выяснилось, что поручение об опросе граждан России по этим обстоятельствам было передано еще в январе 2018 года. Опрос состоялся, но ответы до Минска пока так и не добрались. Дударев заявлял ходатайство о приостановлении нынешнего процесса до получения ответов и о вызове в суд в качестве свидетелей Аксентьева и Мамиашвили, которые могли бы подтвердить правдивость слов Юрия Чижа, но судья ходатайство отклонил.

«Эти средства были переданы в счет долга по договоренности между Владимиром Япринцевым, Чижом, Мамиашвили и Аксентьевым. Юрий Александрович пытался „понизить градус“ и урегулировать вопрос давления», — пояснил Иван Дударев. Более того, отметил он, переданная сумма была больше снятой — Чиж добавил и собственные средства, так как Аксентьев настаивал, что ему нужно рассчитаться с третьими лицами.

При этом адвокат признал, что до сих пор точно не установлено, кто, сколько и кому именно должен. Сумма варьируется от 15 до 33 млн долларов. Во время следствия и Чиж, и Владимир Япринцев подтверждали, что основные долги компании Казбека Япринцева и партнеров — как раз Мамиашвили и Аксентьеву. Подтверждает это тот факт, что именно на них была переоформлена доля Япринцева-старшего в «Трайпле». Однако потерпевшим в уголовном процессе стал Юрий Савяк, через компанию которого деньги пришли на компанию Япринцева-младшего.

Адвокат Япринцева обратила внимание на то, что «если в этом процессе доказаны будут обязательства перед Мамиашвили и Аксентьевым, то надо возвращаться к пересмотру уголовного дела, где они были не потерпевшими, а свидетелями, и даже ни разу не явились в суд». Она подчеркнула, что никаких обязательств Владимира Япринцева перед Мамиашвили и Аксентьевым не существует, и возражала против их привлечения в каком-либо статусе в процесс. 

Заявленная сумма нынешнего иска — всего 1960 рублей. Очевидно, что этот иск — не последний, так как у Владимира Япринцева была доля во многих крупных проектах с Чижом и связанными с ним лицами. Только его доля в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов. 

Основное заседание по иску назначено на 29 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Чиж и Япринцев пока не договорились. Иск на скромную сумму может получить куда более масштабное продолжение.
 
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