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Главный металлург МТЗ с сыном и его украинский компаньон пойдут под суд за "лоббизм через взятки"

20.06.2018 13:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, в рамках которого были задержаны несколько сотрудников МТЗ и украинский топ-менеджер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования было установлено, что в 2016—2017 годах 40-летний председатель правления ПАО «Завод утяжелителей» из Донецкой области, находясь в Беларуси, дал взятки должностным лицам ОАО «МТЗ» - 46-летнему главному металлургу, а также 49-летнему начальнику управления материально-технического снабжения. Украинский топ-менеджер сделал это для того, чтобы МТЗ продолжило покупать бетонит (используется в литейном производстве в качестве минерального связующего в составах формовочных и стержневых смесей — прим. редакции) на украинском предприятии.

«Главный металлург получил от руководителя украинского предприятия в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 16 тысяч долларов США, из которых более 13,5 тысяч — при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО «МТЗ», а начальник управления материально-технического снабжения получил более 8 тысяч долларов США. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество 40-летнему гражданину Украины в даче взятки начальнику управления, — рассказали в СК.

Главный металлург ОАО «МТЗ» обвиняется по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 431 (пособничество в даче взятки), его сын, работник модельного цеха — по ч. 6 ст. 16 ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки), начальник управления материально-технического снабжения ОАО «МТЗ» — по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Все они задержаны и находятся под стражей

Председателю правления ПАО «Завод утяжелителей» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Он отпущен под залог.

Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,6 миллиона белорусских рублей, в том числе три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о задержании в Минске директора «Завода утяжелителей» (Константиновка, Донецкая область) Александра Скибы.

У украинского предприятия был заключен договор с МТЗ на поставку продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода. Скиба прибыл на переговоры на Минский тракторный завод 15 ноября. Вскоре он был задержан сотрудниками КГБ Беларуси. Позже выяснилось, что по делу украинского топ-менеджера задержан главный металлург Минского тракторного завода.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016-2017 годах 40-летний председатель правления ПАО "Завод утяжелителей" из Донецкой области дал взятки должностным лицам ОАО "МТЗ" - 46-летнему главному металлургу, а...
 
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