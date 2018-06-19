Прозрачные монополии. Зачем МАРТ добивается публичности регулирования естественных монополий

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) допускает в будущем снижение тарифов на электроэнергию за счет возможности выбора между конкурирующими организациями на этапе ее производства. Это следует из обоснования проекта закона о внесении дополнений и изменений в закон о естественных монополиях, который вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте МАРТ.



Фото из архива

Законопроект предусматривает изменение сфер естественных монополий. Так, например, сферу по передаче и распределению электрической энергии планируется разделить на более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление. Такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза и необходима для формирования общего электроэнергетического рынка союза.

В настоящее время услуги естественных монополий в Беларуси в сфере электроэнергетики оказываются одними и теми же юрлицами, то есть энергоснабжающие организации оказывают комплекс услуг по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии с установлением единого тарифа. Развитие конкурентной среды в сфере электроэнергетики возможно в сфере производства и сбыта электроэнергии, при этом передача электрической энергии и ее распределение, учитывая наличие сетевой инфраструктуры, будет оставаться естественно монопольной средой, отмечается в обосновании законопроекта.

Услуги по передаче электроэнергии и услуги по ее распределению могут оказываться и, планируется, будут оказываться разными хозяйствующими субъектами. При этом услуги по передаче электроэнергии, оказываемые с использованием высоковольтного оборудования, будет осуществлять одна организация (системно-сетевой оператор); услуги по распределению электроэнергии будут оказывать иные организации, на балансе которых находятся низковольтные распределительные электрические сети, а также осуществляющие сбыт. Такое разделение услуг в сфере электроэнергетики должно способствовать снижению тарифов на электроэнергию за счет возможности выбора между конкурирующими организациями на этапе ее производства, считают разработчики законопроекта.

Предлагается также внести запрет на осуществление видов деятельности, связанных с использованием оказываемых монополистами услуг, относящихся к сфере естественных монополий. Например, РУП «Национальный аэропорт Минск» как субъекту естественной монополии в сфере оказания услуг аэропортов запрещается осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом. В силу исключительного владения инфраструктурой и оказания аэропортовых услуг в таком случае субъект естественной монополии имеет возможность решающего влияния на состояние конкуренции на рынке воздушных перевозок, полагают авторы законопроекта.

Новый документ должен повысить прозрачность деятельности субъектов естественных монополий. Планируется обязать монополистов обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания и размещать эту информацию на своих сайтах.

МАРТ также выступает за публичность процесса регулирования естественных монополий. Антимонопольный орган может получить право проводить публичные слушания при установлении или изменении тарифов на услуги естественных монополий, в том числе путем общественного обсуждения на своем официальном сайте.

Кроме того, проект закона предусматривает практику разработки антимонопольным органом инструкций, определяющих критерии и периодичность изменения тарифов на услуги естественных монополий.

«Предлагаемые подходы должны способствовать повышению прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий, оптимизации тарифов в этих сферах», говорится в комментарии МАРТ.