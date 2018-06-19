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Российский Совкомбанк открыл "Беларуськалию" кредитную на 100 млн евро

20.06.2018 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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ПАО «Совкомбанк», входящий в топ-20 крупнейших российских банков, предоставляет невозобновляемую кредитную линию на 100 млн евро ОАО «Беларуськалий», одному из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире. Как сообщили в банке, средства предоставлены на четыре года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Беларуськалия», включая приобретение основных средств (ремонт и модернизацию) и строительно-монтажные работы.

«Мы рады началу сотрудничества с одной из крупнейших мировых компаний в химической индустрии. Рассчитываем, что это будет способствовать не только локальному росту компании, но и ее дальнейшему развитию на глобальном рынке, — поясняет заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов. — Мы уверены, что положено начало плодотворному взаимодействию с одним из ключевых клиентов».

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Все акции компании принадлежат государству. Доля предприятия на мировом рынке калийных удобрений около 20%.

 
 
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Кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности "Беларуськалия", включая приобретение основных средств (ремонт и модернизацию) и...
 
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