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Директор "Поедем, поедим" ответила на жалобу защитника Куропат: оснований для закрытия нет
20.06.2018 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Администрация «Поедем, поедим» ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений ресторана. В жалобе режиссер, как пишет
Ответ, который пришел Туровичу, подписан директором ООО «Амизбел», которому
«Ресторан „Поедем, поедим“, создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В частности, в законодательстве отсутствует запрет на музыкальное сопровождение в объектах общественного питания — ресторанах. Также ООО „Амизбел“ вправе осуществлять реализацию алкогольных напитков клиентам ресторана „Поедем, поедим“ на основании специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Таким образом, не усматривается оснований для удовлетворения Вашей просьбы о закрытии ресторана „Поедем, поедим“», — говорится в ответе администрации «Поедем, поедим».
Что происходит в Куропатах?
Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на
За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения,
Согласно выписке из управления ЕГР Министерства юстиции, ООО «Амизбел» было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году. Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.
Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан,
20 июня политик Павел Северинец побывал
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В жалобе режиссер Алексей Турович, как пишет "Радыё Свабода", потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность...
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