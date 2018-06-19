ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор "Поедем, поедим" ответила на жалобу защитника Куропат: оснований для закрытия нет

20.06.2018 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Администрация «Поедем, поедим» ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений ресторана. В жалобе режиссер, как пишет «Радыё Свабода», потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность строительства и деятельности ресторана и призвал закрыть его.


Защитники Куропат на акции протеста перед рестораном «Поедем, поедим», 1 июня, 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ответ, который пришел Туровичу, подписан директором ООО «Амизбел», которому принадлежит ресторан, Светланой Дубковой.

«Ресторан „Поедем, поедим“, создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В частности, в законодательстве отсутствует запрет на музыкальное сопровождение в объектах общественного питания — ресторанах. Также ООО „Амизбел“ вправе осуществлять реализацию алкогольных напитков клиентам ресторана „Поедем, поедим“ на основании специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Таким образом, не усматривается оснований для удовлетворения Вашей просьбы о закрытии ресторана „Поедем, поедим“», — говорится в ответе администрации «Поедем, поедим».


Фото: Алексея Туровича

Что происходит в Куропатах?

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. Но ресторан, построенный в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, продолжает работать.

Согласно выписке из управления ЕГР Министерства юстиции, ООО «Амизбел» было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году. Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.

Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак и другие известные люди.

20 июня политик Павел Северинец побывал на личном приеме у замминистра культуры Александра Яцко, где поднял вопрос конфликта вокруг ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. По словам Северинца, чиновники Минкульта растеряны, они не знают, что делать с ситуацией в Куропатах.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жалобе режиссер Алексей Турович, как пишет "Радыё Свабода", потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский Совкомбанк открыл "Беларуськалию" кредитную на 100 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика