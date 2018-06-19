Администрация «Поедем, поедим» ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений ресторана. В жалобе режиссер, как пишет «Радыё Свабода» , потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность строительства и деятельности ресторана и призвал закрыть его.



Защитники Куропат на акции протеста перед рестораном «Поедем, поедим», 1 июня, 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ответ, который пришел Туровичу, подписан директором ООО «Амизбел», которому принадлежит ресторан , Светланой Дубковой.

«Ресторан „Поедем, поедим“, создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В частности, в законодательстве отсутствует запрет на музыкальное сопровождение в объектах общественного питания — ресторанах. Также ООО „Амизбел“ вправе осуществлять реализацию алкогольных напитков клиентам ресторана „Поедем, поедим“ на основании специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Таким образом, не усматривается оснований для удовлетворения Вашей просьбы о закрытии ресторана „Поедем, поедим“», — говорится в ответе администрации «Поедем, поедим».



Фото: Алексея Туровича

Что происходит в Куропатах?

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор .

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. Но ресторан, построенный в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, продолжает работать.

Согласно выписке из управления ЕГР Министерства юстиции, ООО «Амизбел» было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году. Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.

Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак и другие известные люди.

20 июня политик Павел Северинец побывал на личном приеме у замминистра культуры Александра Яцко, где поднял вопрос конфликта вокруг ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. По словам Северинца, чиновники Минкульта растеряны , они не знают, что делать с ситуацией в Куропатах.