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МАРТ вынес на общественное обсуждение изменения в проект закона о естественных монополиях
20.06.2018 14:29 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 20 июня. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект "О внесении дополнений и изменений в закон Республики Беларусь "О естественных монополиях", сообщила пресс-служба ведомства.
Так, согласно документу, сферу естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии планируется разделить на более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление. "Такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза и необходима для формирования общего электроэнергетического рынка союза", — отметила пресс-служба.
По мнению МАРТ, предлагаемые подходы должны способствовать повышению прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий, оптимизации тарифов в этих сферах.
Выносимый на общественное обсуждение проект закона также будет рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ.
С текстом законопроекта можно ознакомиться в разделе "Законодательство/ Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 20 июня. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект "О внесении дополнений и...
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