Нацбанк снижает ставку рефинансирования до десятилетнего минимума - 10% годовых

Правление Нацбанка приняло решение о снижении с 27 июня 2018 года ставки рефинансирования до 10% годовых с нынешних 10,5%, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 11,75 до 11,5%, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Helloquence / unsplash.com

В истории Беларуси это минимальный уровень ставки, который действовал два периода в 2006-м — начале 2008-го года. Нынешний уровень ставки, 10,5%, действует с 14 февраля .

«Годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров», — констатировал регулятор.

Как ранее сообщалось, в мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

«Во второй половине 2018 года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5%», — отмечают в Нацбанке.

Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе регулятор оценивает как умеренное. Сдерживанию инфляции должно способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности.

«Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне», — говорится в сообщении.

Следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5−10,5% к концу года.