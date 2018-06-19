МАРТ: в Беларуси предлагается ввести новый механизм для предупреждения необоснованно высоких цен на лекарства

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают ввести механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на отдельные группы лекарств. Это предусмотрено проектом указа "О пилотном проекте по регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства", сообщили корреспонденту в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Пилотный проект предполагает, что в Беларуси будет введен механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как подчеркнули в МАРТ, механизм регистрации цен, предлагаемый проектом указа, должен исключить возможность реализации лекарств определенных групп по необоснованно высоким ценам.

Планируется, что в 2018-2020 годах нужно будет регистрировать предельные отпускные цены производителей на лекарства по установленному перечню. Согласно проекту документа, в него войдут средства для лечения сердечно-сосудистых (21 международное непатентованное наименование) и онкологических (16 наименований) заболеваний.

Производители, уже присутствующие на внутреннем рынке, обязаны будут зарегистрировать предельные отпускные цены на лекарства из перечня до 1 января 2019 года. Если цена производителя не будет зарегистрирована, то продавать такое лекарство в Беларуси с 1 января будет запрещено.

Согласно проекту указа, МАРТ по согласованию с Минздравом утвердят методику расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства при их регистрации (т.е. алгоритм расчета предельной цены и конкретные критерии, исходя из которых должен осуществляться такой расчет). При этом в основу будет положен принцип референтного ценообразования, т.е. расчет предельной отпускной цены исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах по перечню, утвержденному методикой.

Предусматривается также создание государственного реестра (электронной базы данных) предельных отпускных цен производителей на лекарства.

От эффективности пилотного проекта будет зависеть, распространят ли этот опыт на другие группы лекарственных средств.

Подготовлен также проект постановления Совета Министров, который будет определять порядок регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на лекарства.

Так, регистрацию (перерегистрацию) предельных отпускных цен на лекарственные средства по перечню предлагается осуществлять Минздраву по согласованию с МАРТ. При этом к компетенции Минздрава хотят отнести проверку полноты представленных документов, к компетенции МАРТ - проведение экономического анализа предельной отпускной цены с последующим принятием решения о целесообразности или нецелесообразности ее согласования.

Кроме того, будут определены условия перерегистрации предельной отпускной цены на лекарство. К таковым, в частности, относится увеличение цен на сырье и материалы, накладных расходов, рост курса национальной валюты государства-производителя к белорусскому рублю с учетом уровня фактической и прогнозируемой инфляции.

В постановлении также предлагается прописать основания для принятия решения об отказе в регистрации (перерегистрации) заявленной предельной отпускной цены. В первую очередь речь идет о представлении недостоверных или неполных сведений о расчете цены, а также о ее превышении над ценой, рассчитанной уполномоченными органами.

Соответствующие проекты указа и постановления правительства будут обсуждены на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ.-0-