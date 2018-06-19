«Чтобы жить ярко, не обязательно делать ремонт». 10 советов декоратора, как «освежить» интерьер без лишних трат

Декорируя интерьер, не замыкайтесь на одной комнате. Грамотный декор не концентрируется в одном помещении, он распространяется и объединяет все пространство квартиры. Только в таком случае интерьер выглядит законченно и гармонично.

№ 2 Начинаем с прихожей

Прихожая — первое, на что обратят внимание ваши гости. А первое впечатление нельзя произвести дважды. Мало того, именно здесь вы прощаетесь с родными и домом, уходя по делам, а потому нужно помнить: чем комфортней в прихожей, тем сильнее желание вернуться.

Согласитесь, разбросанная обувь, неаккуратно развешанные куртки, сваленные кучей сумки и шарфы не добавляют интерьеру уюта. Все это хочется быстрей перешагнуть и оказаться в другой комнате. Но ведь этого можно избежать!

№ 3 Освобождаем пространство и прорабатываем функционал

Не секрет, что в маленьких захламленных помещениях находиться труднее, чем в просторных. А потому начинать преображение квартиры следует с уборки, в процессе которой определяется место хранения вещей. Важно, чтобы на глазах осталось лишь то, что соответствует вашим эстетическим пожеланиям и стилистике интерьера. Только после этого стоит браться за декор.

№ 4 Игра с оттенками