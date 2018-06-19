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«Чтобы жить ярко, не обязательно делать ремонт». 10 советов декоратора, как «освежить» интерьер без лишних трат
20.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Погода в Беларуси не часто балует нас солнечными днями. Однако серость за окном легко затмить ярким интерьером, в котором вы будете чувствовать себя комфортно, не задумываясь о капризах погоды. Кроме того, иногда душа требует перемен: осенью — согревающих теплых оттенков; весной — свежести и зелени вокруг; зимой — чарующей рождественской сказки. Все это реально осуществить дома без траты сил и денег на ремонт. В качестве примера возьмем реализованный проект «Азбуки Дизайна».
Интерьер выполнен в стиле современной классики с нотками Прованса для семьи из Петербурга. Задумка декоратора — привнести в атмосферу благородства энергию и летнее настроение.
№ 1 Работаем со всем пространством интерьера
Декорируя интерьер, не замыкайтесь на одной комнате. Грамотный декор не концентрируется в одном помещении, он распространяется и объединяет все пространство квартиры. Только в таком случае интерьер выглядит законченно и гармонично.
№ 2 Начинаем с прихожей
Прихожая — первое, на что обратят внимание ваши гости. А первое впечатление нельзя произвести дважды. Мало того, именно здесь вы прощаетесь с родными и домом, уходя по делам, а потому нужно помнить: чем комфортней в прихожей, тем сильнее желание вернуться.
Согласитесь, разбросанная обувь, неаккуратно развешанные куртки, сваленные кучей сумки и шарфы не добавляют интерьеру уюта. Все это хочется быстрей перешагнуть и оказаться в другой комнате. Но ведь этого можно избежать!
№ 3 Освобождаем пространство и прорабатываем функционал
Не секрет, что в маленьких захламленных помещениях находиться труднее, чем в просторных. А потому начинать преображение квартиры следует с уборки, в процессе которой определяется место хранения вещей. Важно, чтобы на глазах осталось лишь то, что соответствует вашим эстетическим пожеланиям и стилистике интерьера. Только после этого стоит браться за декор.
№ 4 Игра с оттенками
Многие белорусы считают, что мебель и декор нужно подбирать исключительно в цвет. Это заблуждение. Декор можно подбирать в одном цвете, но очень важно играть с оттенками. Зачастую, чтобы цвет заиграл, к нему необходимо подобрать контрастное сочетание.
Спокойные, нейтральные тона в отделке стен и потолка позволяют расставлять акценты с помощью декора. Так, к примеру, в салоне «АртМода-Стиль» выбран нейтральный цвет стен для гостиной. Обои с декоративными узорами позволяют экспериментировать с цветом декора.
№ 5 Учитываем цвет пола, потолка и стен
При выборе элементов декора анализируйте не только цвет мебели, обращайте внимание на оттенок пола и стен, чтобы украшения не выпали из общей концепции интерьера.
Пол медового оттенка с фактурой дуба поддерживают деревянные вставки комода. Подобранные элементы декора в бирюзовой гамме отлично контрастируют с цветом пола. Разнообразные оттенки голубого в сочетании со светлыми стенами и шторами успокаивают интерьер. Подушки, плед, интересная пространственная картина — те самые акценты, создающие правильный настрой. Элегантные скульптуры лошадей — признак стабильности, уверенности и изысканности.
№ 6 Подбираем уместный декор
Варианты декора разнообразны: контрастные подушки, пледы, разноразмерные картины, вазы с цветами или плафон в тон деталям. За счет контрастных сочетаний создается атмосфера бурной летней энергии.
Важно помнить, что декор должен быть уместен для комнаты. Согласитесь, странно украшать санузел подушками или спальню папками с документами.
№ 7 Идеи бюджетного декора
Рекомендуем обращать внимание на обложки книг — они также являются цветовыми пятнами и легкодоступным декором. Не обязательно менять рамы для картин, неподходящие по цвету. Предлагаем перекрасить, потратив куда меньшую денежную сумму, нежели покупая новые.
Хорошо, когда в интерьере несколько ярких акцентов, вписанных в спокойный фон. Избегайте перебора и изобилия цветов. В этом вопросе тоже можно «переборщить».
№ 8 Добавьте зелени
Тему летнего настроения поддерживаем и в столовой зоне. Обратите внимание на нестандартную (для классического стиля) окраску стола в серебряный цвет. К нему легко подбирается декор, так как подобный цвет сочетается практически с любым цветовым пятном.
Столовая украшена большим количеством зелени, наполняющей комнату уютом. Малиновая и бирюзовая подушки продолжают тему, взятую из гостиной, чем связывают два помещения в общую концепцию.
№ 9 Сочетаем несочетаемое
В спальне заказчики пожелали иметь небольшой стол для работы, крупную мягкую кровать. Обратите внимание: первое, что бросается в глаза — яркое желтое покрывало. При помощи такой простой, на первый взгляд, детали преображает весь интерьер. Не бойтесь экспериментировать и сочетать противоположные цвета. Покрывало выглядит так ярко за счет синих подушек и рядом стоящего черного столика от «Азбуки Дизайна».
В рабочей зоне использованы более спокойные оттенки. Интерьер украшает чудесное кресло и лампа с изумрудным абажуром от Flamant. Шторный текстиль от «АртМода-Стиль» в спальне продолжает выбранную в зоне гостиной тему цвета и отлично вписывается в интерьер.
№ 10 Не проходите мимо ванной комнаты
Для того чтобы оживить ванную комнату, нет смысла менять всю мебель. Попробуйте изменить раму зеркала или столешницу тумбы с раковиной, добавить насыщенного цвета полотенцам, подобрать элегантные цветы соответствующего оттенка. Еще один введенный в интерьер комнаты цвет — черный: столик Flamant по цвету поддерживают бра и небольшой флакон с ароматами.
Резюмируем: для того, чтобы внести в свою привычную жизнь яркие краски, не спешите начинать утомительный ремонт. Освежить помещение и создать новое настроение помогает яркий декор. На примере проекта
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«Чтобы жить ярко, не обязательно делать ремонт». 10 советов декоратора, как «освежить» интерьер без лишних трат
Модный шарфик или яркая брошь способны превратить повседневный наряд в выходной. Также и в дизайне — свежий букет цветов или новый мягкий плед меняют характер...
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