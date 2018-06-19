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Тройная гуанчжоуская выставка и ее синергетика

20.06.2018 13:43 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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C 9 по 12 июня в Гуанчжоу прошла выставка Guangzhou Electrical Building Technology 2018. Выставка вновь подтвердила свое влияние на южнокитайский сектор отрасли intelligent building and smart home. Параллельно прошла очередная выставка Guangzhou International Lighting Fair. Общее число посетителей превысило 165 тысяч, что на 5 процентов больше, чем в предыдущий раз. В этом году особое внимание было уделено развитию в Китае таких тенденций, как Green Hotels и IoT. Эти темы были рассмотрены на посвященных им семинарах, прошедших в ходе выставки. Размышляя об очередном успехе выставки, Люсия Вонг, заместитель генерального директора Messe Frankfurt Shanghai, отметила, помимо исчерпывающего отображения последних предложений на рынке, именно эту вдохновляющую программу семинаров, где прозвучали голоса лидеров отрасли. Мы стремились создать платформу обмена информацией, где поощрялся бы обмен идеями и нововведениями, а ответ на это наших спикеров и их слушателей был чрезвычайно позитивным, подчеркнула Люсия Вонг. Ожидаем, что отрасль может рассчитывать на перспективное будущее, поскольку Китай уверенно движется в направлении smart era, выставка будет продолжать поддерживать лидеров отрасли.

В ответ на планы китайского правительства по сокращению потребления энергии в индустрии гостеприимства большое внимание уделяется широкому спектру приложений Green Hotel. Такие продукты и технологии включают интеллектуальное освещение, кондиционирование воздуха, приборы IoT и многие другие.

Признавая необходимость технического обмена на высоком уровне по этому вопросу, выставка вновь учредила Intelligent & Green Hotel Development Summit. Экспертные докладчики и лидеры отрасли собрались для рассмотрения последних итогов развития отрасли и будущих тенденций рынка. Этот саммит, который был горячо принят аудиторией, явился одним из наиболее ярких событий программы мероприятия.

Нужно сказать, что выставка, о которой идет речь, вообще изобилует возможностями для бизнеса, и так было и на этот раз. Экспоненты продемонстрировали ряд своих последних продуктов, а мощная когорта отечественных и международных покупателей использовала выставку как важную платформу поиска.

Стандарты IoT и альянсы коммуникационного протокола были востребованы многими посетителями выставки. Ведущие игроки в этом секторе рынка, включая KNX, Zigbee Alliance, LonMark, EnOcean и Zwave, разумеется, присутствовали и, разумеется, демонстрировали множество современных решений.

В 2018 году выставка Guangzhou Electrical Building Technology выпервые была проведена совместно с выставкой Guangzhou Public Security Technology, в которой приняло участие более 220 участников. Вместе с Guangzhou International Lighting Exhibition эти три выставки раскинулись на площади в 210 тысячу квадратных метров.

Поскольку сектора интеллектуальных зданий, индустрии освещения и безопасности становятся все более тесно связанными и взаимосвязанными, организаторы и участники трех только что закончившихся выставок смогли извлечь выгоду из синергетического эффекта нахождения соответствующих экспонентов и покупателей под одной крышей.

www.messefrankfurt.com
 
 
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C 9 по 12 июня в Гуанчжоу прошла выставка Guangzhou Electrical Building Technology 2018. Выставка вновь подтвердила свое влияние на южнокитайский сектор отрасли intelligent building and smart home....
 
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