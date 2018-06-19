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В ЖКХ Беларуси рассказали, кто осенью получит субсидии на коммуналку

20.06.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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В ЖКХ Беларуси рассказали, кто осенью получит субсидии на коммуналку

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь проинформировали, что еще около 120 тыс. граждан страны могут претендовать на безналичные жилищные субсидии от государства, воспользовавшись заявительным принципом. Главой государства Александром Лукашенко 07.06.2018 подписан указ, который предусматривает расширение системы жилищных субсидий – предоставление гражданам средства, частично оплачивающие услуги ЖКХ.

В Минжилкомхозе РБ пояснили, что документ в предыдущей редакции действовал более 1 года. Тем временем были выявлены некоторые недоработки, в частности, по вопросам взаимодействия обеспечивающих передачу данных организаций. Между тем, приложение нового указа прописывает процедуры, которые должны сократить административные препоны, наряду с объемами затрат и загруженностью курирующих это направление специалистов.

Помимо этого, согласно новому указу право получения субсидий предоставляется гражданам, на иждивении которых находятся дети до 3 лет либо дети инвалиды до 18 лет. Отныне госорганам вменяется передача данных по домохозяйствам, имеющим право на получение жилищных субсидий, в ЕРИП. Семьи, попадающие под получение льгот по ЖКХ, будут определяться в автоматическом режиме, после чего им будет рассчитана и предоставлена субсидия.

В первом квартале 2018 года в Беларуси получателями госсубсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг стали более 20700 семей, на общую сумму Br416,5 тыс.

 
 
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В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь проинформировали, что еще около 120 тыс. граждан страны могут претендовать на безналичные...
 
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