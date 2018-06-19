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Президент продлил Год малой родины до конца 2020 года

20.06.2018 19:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Под знаком Года малой родины в стране пройдут 2018−2020 годы. Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписал Александр Лукашенко.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия», — говорится в указе.

Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.

О том, что 2018 год в Беларуси решено объявить Годом малой родины, Александр Лукашенко заявил 9 февраля на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли.

На республиканском субботнике, который в этом году прошел 21 апреля, многие чиновники трудились на своей малой родине. Александр Лукашенко с тремя сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине — возле агрогородка Александрия в Могилевской области.

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Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписал Александр Лукашенко.
 
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