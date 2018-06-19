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Президент продлил Год малой родины до конца 2020 года
20.06.2018 19:23 — Новости Экономики | Tut.by
Под знаком Года малой родины в стране пройдут 2018−2020 годы. Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписал Александр Лукашенко.
«Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия», — говорится в указе.
Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.
О том, что 2018 год в Беларуси решено объявить Годом малой родины,
Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли.
На республиканском субботнике, который в этом году прошел 21 апреля, многие чиновники
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Соответствующий указ, как сообщает пресс-служба президента, подписал Александр Лукашенко.
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