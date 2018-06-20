В районе улиц Хоружей – Кропоткина построят новый жилой комплекс. Старое жилье придется снести

— Я не сказал слово сквер, я сказал слово бульвар, — ответил местный житель. — В данной ситуации я против, потому что это неграмотное решение. Более того, совершенно не решен вопрос с автостоянкой. Я сегодня имею место в паркинге на Кропоткина, 108 и от Веры Хоружей доезжаю до проспекта за полчаса, так как там однополосное движение. К чему приведет строительство нового квартала на 900 квартир? Более 1000 машин выйдут на улицу, по которой и сегодня нельзя проехать!

Мужчина предложил соседям не распыляться по частным вопросам, а действовать слажено – письменно высказываться против тотального сноса в границах ПДП. Со слов жителя, на площадке необходимо произвести реинвентаризацию существующих предприятий и только после этого принимать решения согласно сноса.

— Обратите внимание, что только один из запроектированных домов имеет подземный паркинг. Все остальные без. Вы хотите сказать, что жизнь заставит людей заполнить эти 500 машиномест? Сомнительно. Опять будут ставить во двор, — высказался житель квартала.



