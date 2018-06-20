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Рост розничного товарооборота в Минске за январь—май ускорился до 11,6%

20.06.2018 21:49 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 20 июня. Розничный товарооборот столичных организаций в январе—мае составил 5 млрд 365,9 млн рублей, или на 11,6% больше в сопоставимых ценах к уровню пяти месяцев 2017 года, сообщило главное статистическое управление Минска.

В январе 2018 года к аналогичному прошлогоднему периоду рост розничного товарооборота составил 11,4%, в январе—феврале — 11,7%, январе—марте — 10,8%, январе—апреле — на 11,3%.

В январе—мае нынешнего года розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота города, составил 4 млрд 922,8 млн рублей (на 13,8% больше в сопоставимых ценах). Оптовый товарооборот за рассматриваемый период составил 25 млн 192,8 млн рублей (на 7,7% больше).

Товарооборот общественного питания за пять месяцев достиг 438,6 млн рублей, или на 19,2% больше в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Вместе с тем независимые эксперты прогнозируют замедление темпов роста розничного товарооборота к концу года. Они опасаются, что директивное повышение уровня доходов населения может привести к всплеску инфляции.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 июня. Розничный товарооборот столичных организаций в январе—мае составил 5 млрд 365,9 млн рублей, или на 11,6% больше в сопоставимых ценах к уровню пяти...
 
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