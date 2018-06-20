ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах

20.06.2018 18:21 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 20 июня. Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах. Как сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи, об этом было заявлено в ходе переговоров с британскими деревообработчиками, посетившими центральный офис БУТБ 19 июня.

В мероприятии также приняли участие представители ведущих компаний-экспортеров лесопродукции, биржевых брокеров и посольства Беларуси в Великобритании.

По мнению председателя правления БУТБ Аркадия Саликова, покупая пиломатериалы через биржу, британские компании не только получают доступ к максимально широкому кругу поставщиков, но и существенно снижают возможные внешнеторговые риски. "Основная функция биржи — аккумулировать спрос и предложение на товары, способствуя формированию рыночной цены в условиях высокой конкуренции. Однако мы пошли дальше и предлагаем участникам торгов ряд инструментов, позволяющих застраховаться от нарушения контрагентом договорных обязательств. Это и расчеты через субсчета биржи, и внесение задатка, и возможность обратиться в отдел контроля за исполнением биржевых сделок. В результате доля проблемных сделок не превышает 1% от их общего количества", — подчеркнул Саликов.

Наряду с особенностями участия в биржевых торгах стороны также обсудили вопросы обеспечения качества белорусских пиломатериалов, стабильности поставок и логистики. В частности, управляющий директор компании Carter Turner Ltd. Питер Картер считает, что качество производимой в Беларуси продукции в целом отвечает британским стандартам, при этом цена на белорусские пиломатериалы даже с учетом транспортных расходов "выглядит очень привлекательной". "То, что мы видели на Борисовском деревообрабатывающем комбинате, превзошло наши ожидания. Считаю, что такая продукция будет, несомненно, пользоваться спросом на британском рынке. Кроме того, судя по биржевым котировкам, ценовая конкурентоспособность белорусских пиломатериалов будет также достаточно высока, а предлагаемые биржей схемы работы помогут оптимизировать издержки, связанные с участием в торгах, контролем качества, оплатой и доставкой товара. Конечно, многое для нас в новинку, но попробовать определенно стоит", — отметил британский бизнесмен.

В рамках программы визита британской делегации на БУТБ также состоялись B2B-переговоры с белорусскими предприятиями лесопромышленного комплекса, заинтересованными в экспорте продукции деревообработки в Соединенное Королевство с использованием биржевой электронной площадки. В ближайшее время планируется составить перечень белорусской лесопродукции, востребованной на рынке Великобритании, и выработать приемлемую для продавцов и покупателей схему организации поставок.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 июня. Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах. Как сообщила пресс-служба Белорусской универсальной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В ЖКХ Беларуси рассказали, кто осенью получит субсидии на коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика