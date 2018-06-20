﻿ Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых. 21.by
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Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых

21.06.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых
С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 11,75% до 11,5% годовых. Соответствующее решение было принято 20 июня правлением Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября.

Предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась 14 февраля 2018 года до 10,5% годовых.

 
 
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> С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 11,75% до 11,5%...
 
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