Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых



С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 11,75% до 11,5% годовых. Соответствующее решение было принято 20 июня правлением Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября.

Предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась 14 февраля 2018 года до 10,5% годовых.