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"Экономика на пальцах" о мировой торговой войне, которая может уничтожить рост
21.06.2018 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 21 июня в 16.00.
В очередном выпуске программы Сергея Чалого
Об этом подробнее 21 июня в 16.00 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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В очередном выпуске программы Сергея Чалого речь пойдет о торговой войне, которую развязал президент США Трамп против своих ближайших союзников, ценах на нефть и...
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